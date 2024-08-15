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Nijerya'da ISWAP'a Yönelik Operasyonda 5 Terörist Öldürüldü, 44 Kişi Teslim Oldu

Nijerya ordusu, ISWAP'a karşı düzenlenen operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi, 44 kişi teslim oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:51
Nijerya'da ISWAP'a Yönelik Operasyonda 5 Terörist Öldürüldü, 44 Kişi Teslim Oldu

Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a karşı düzenlenen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya ordusunun 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde 5 ISWAP üyesi etkisiz hale getirildi.

44 Kişi Orduya Teslim Oldu

Aynı operasyonda, 44 ISWAP üyesinin de Nijerya ordusuna teslim olduğu bildirildi. Bu durum, ülkenin güvenlik sorunlarıyla mücadele çabalarını pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzun Süreli Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı grupların faaliyetleri, halkın güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

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