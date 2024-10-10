Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi

Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Büyük Darbe

Afrika'nın önemli petrol ve doğal gaz üreticisi Nijerya, yasa dışı faaliyetlerine karşı sert bir adım atarak 124 kaçak petrol arıtma tesisini imha etti. Nijerya Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlar, ülkenin zengin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda gerçekleşti.

Operasyonların Detayları

Tuğamiral Samson Bura, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dört ay içerisinde başlatılan operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti. Bura, operasyonlar kapsamında toplam 124 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini ve 55 petrol hırsızının gözaltına alındığını ifade etti.

Ele Geçirilen Eşya ve Ekonomik Etkiler

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 116 ahşap tekne, 64 tanker ve 6 gemi de yer alıyor. Bura, ham petrol hırsızlığı ve yasa dışı rafine işlemleriyle mücadelenin, Nijerya'nın ham petrol üretimini olumlu yönde etkilediğini ve bu süreçte günlük üretimin 1,3 milyon varilden 1,7 milyon varile yükseldiğini vurguladı.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Yansımaları

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkedeki petrol hırsızlığının artması ve boru hatlarına yapılan saldırılar nedeniyle 2023 yılı itibarıyla 3 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp yaşandığını açıkladı.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya, tespit edilen yaklaşık 37 milyar varillik petrol rezervi ile dünya genelinde bilinen rezervlerin %3,1'ini elinde bulunduruyor. Bu ülke, ham petrol üretiminde ilk 15 arasında yer alırken, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke konumundadır.

Delta bölgesinde devam eden silahlı çatışmalar ve sabotajlar, petrol alanlarını tehdit etmeye devam ediyor.