Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Baskın: 13 Tesis İmha Edildi

Nijerya, kaçak petrol arıtma tesislerine yönelik düzenlenen hava operasyonunda 13 tesisi yok etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:59
Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Baskın: 13 Tesis İmha Edildi

Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine İniş Yapıldı

Afrika'nın doğalgaz ve petrol zengini ülkesi Nijerya, yasadışı petrol arıtma faaliyetlerine karşı sert bir adım attı. Ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda düzenlenen hava operasyonları sonucunda, toplamda 13 kaçak petrol arıtma tesisi imha edildi.

Hava Kuvvetlerinden Açıklama

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun bu operasyonları petrol kaçakçılarına karşı sürdürdüğünü duyurdu.

Gabkwet, gerçekleştirilen operasyonlarda 10 tanker ve birçok bidonun ele geçirildiğini bildirdi. Hava kuvvetleri, petrol boru hatlarına yönelik patlatma gibi yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Ekonomik Etkiler ve Zarar Hesaplaması

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle 2023 yılı itibarıyla 3 milyar dolardan fazla zarar yaşandığını belirtti. Bu durum, Nijerya'nın ekonomik istikrarını doğrudan tehdit ediyor.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya, yaklaşık 37 milyar varil tespit edilmiş petrol rezervi ile dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır. Ülke, ham petrol üretimi açısından dünya genelinde ilk 15 ülke arasında yer alırken, petrol ihracatı ile de 6. sırada bulunmaktadır.

Sorunlu Bölge: Nijer Deltası

Nijerya'nın petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar tarafından petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar sıklıkla yaşanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı