Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Baskın: 13 Tesis İmha Edildi

Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine İniş Yapıldı

Afrika'nın doğalgaz ve petrol zengini ülkesi Nijerya, yasadışı petrol arıtma faaliyetlerine karşı sert bir adım attı. Ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda düzenlenen hava operasyonları sonucunda, toplamda 13 kaçak petrol arıtma tesisi imha edildi.

Hava Kuvvetlerinden Açıklama

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun bu operasyonları petrol kaçakçılarına karşı sürdürdüğünü duyurdu.

Gabkwet, gerçekleştirilen operasyonlarda 10 tanker ve birçok bidonun ele geçirildiğini bildirdi. Hava kuvvetleri, petrol boru hatlarına yönelik patlatma gibi yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Ekonomik Etkiler ve Zarar Hesaplaması

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle 2023 yılı itibarıyla 3 milyar dolardan fazla zarar yaşandığını belirtti. Bu durum, Nijerya'nın ekonomik istikrarını doğrudan tehdit ediyor.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya, yaklaşık 37 milyar varil tespit edilmiş petrol rezervi ile dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır. Ülke, ham petrol üretimi açısından dünya genelinde ilk 15 ülke arasında yer alırken, petrol ihracatı ile de 6. sırada bulunmaktadır.

Sorunlu Bölge: Nijer Deltası

Nijerya'nın petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar tarafından petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar sıklıkla yaşanmaktadır.