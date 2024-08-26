Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'da Kaçırılan 20 Tıp Öğrencisi Kurtarıldı

15 Ağustos 2023'te fidye için kaçırılan 20 tıp öğrencisi, Benue eyaletinde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 00:28
Nijerya'da Kaçırılan 20 Tıp Öğrencisi Kurtarıldı

Nijerya'da 20 Tıp Öğrencisi Güvenli Bir Şekilde Kurtarıldı

Nijerya'nın Benue eyaletinde, 15 Ağustos 2023 tarihinde fidye amacıyla kaçırılan 20 tıp öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.

Güvenlik Yetkililerinin Açıklaması

Benue Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sewuese Anene, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin kurtarılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi ancak fidye ödemesi yapılmadığını belirtti. Anene, olayın ardından güvenlik güçlerinin hızlı bir müdahalede bulunduğunu vurguladı.

Kaçırılma Olayı ve Arka Plan

Kaçırma olayı, 15 Ağustos'ta Benue eyaletinin Otukpo bölgesinde meydana geldi. Silahlı kişilerin, tıp öğrencilerini taşıyan otobüse saldırarak öğrencileri kaçırdığı bildirildi. Mağdurların, o gün Enugu eyaletine seyahat ettikleri öğrenildi.

İnsan Kaçırma Sorunu

Nijerya'da fidye için kaçırma olayları sıkça meydana gelmesine rağmen, bu suçun cezası idamdır. Ülkenin kuzey bölgelerindeki köyler, okullar ve seyahat eden bireyler, genellikle silahlı grupların hedefleri oluyor. İlgili yetkililer, bu tür olaylarla mücadele etmek için çeşitli önlemler alıyor olsa da, durumu kontrol altına almak oldukça zordur.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!