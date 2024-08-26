Nijerya'da Kaçırılan 20 Tıp Öğrencisi Kurtarıldı

Nijerya'da 20 Tıp Öğrencisi Güvenli Bir Şekilde Kurtarıldı

Nijerya'nın Benue eyaletinde, 15 Ağustos 2023 tarihinde fidye amacıyla kaçırılan 20 tıp öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.

Güvenlik Yetkililerinin Açıklaması

Benue Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sewuese Anene, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin kurtarılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi ancak fidye ödemesi yapılmadığını belirtti. Anene, olayın ardından güvenlik güçlerinin hızlı bir müdahalede bulunduğunu vurguladı.

Kaçırılma Olayı ve Arka Plan

Kaçırma olayı, 15 Ağustos'ta Benue eyaletinin Otukpo bölgesinde meydana geldi. Silahlı kişilerin, tıp öğrencilerini taşıyan otobüse saldırarak öğrencileri kaçırdığı bildirildi. Mağdurların, o gün Enugu eyaletine seyahat ettikleri öğrenildi.

İnsan Kaçırma Sorunu

Nijerya'da fidye için kaçırma olayları sıkça meydana gelmesine rağmen, bu suçun cezası idamdır. Ülkenin kuzey bölgelerindeki köyler, okullar ve seyahat eden bireyler, genellikle silahlı grupların hedefleri oluyor. İlgili yetkililer, bu tür olaylarla mücadele etmek için çeşitli önlemler alıyor olsa da, durumu kontrol altına almak oldukça zordur.