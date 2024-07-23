Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'da Kirli Yakıt İthalatı İddiaları İçin Soruşturma Başlatıldı

Nijerya'da kirli yakıt ithal edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Aliko Dangote'nin rafinerisi de gündemde.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:20
Nijerya'da Kirli Yakıt İthalatı İddiaları İçin Soruşturma Başlatıldı

Nijerya'da Kirli Yakıt İthalatı İddialarına Soruşturma

Nijerya, petrol ve doğal gaz zenginliği ile tanınan bir ülke olarak, son günlerde kirli yakıt ithalatı iddiaları ile sarsıldı. Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Sektördeki Anlaşmazlıklar ve Milletvekilleri

Afrika'nın en zengin iş insanlarından biri olan Aliko Dangoteye ait petrol rafinerisi ile sektör düzenleyicisi arasında çıkan sorunlar, milletvekillerinin harekete geçmesine neden oldu. Nijerya'da kirli yakıt ithal edildiği yönündeki iddiaların araştırılması için Soruşturma Komitesi kuruldu.

Komite Başkanı İkenga Ugochinyere'nin Açıklamaları

Komite Başkanı İkenga Ugochinyere, yaptıkları araştırmanın kirli yakıt ithalatı ile birlikte "düzensiz ruhsat verilmesi" ve "uluslararası standartta laboratuvarların bulunmaması" gibi iddiaları da kapsadığını belirtti. Ugochinyere, sektördeki tarafları, söz konusu iddialarla artan gerginliği azaltmaya çağırdı.

Petrol Bakanı ile Toplantılar

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, petrol rafinerileri ile ilgili sorunların ele alınması adına Dangote ve sektördeki diğer yetkililerle toplantılar düzenledi.

Dangote'nin Açıklamaları

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisinin sahibi olan Aliko Dangote, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, rafinerisini sabote eden bazı kişi ve grupların bulunduğunu iddia etti.

Dangote Petrol Rafinerisi Hakkında

Dangote Petrol Rafinerisi, Nijerya'nın Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer almakta. Günlük 650 bin varil kapasiteli bu rafineri, tam kapasite ile çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Ülke, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle neredeyse tüm yakıtını ithal ediyor.

İLGİLİ HABERLER

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun