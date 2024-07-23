Nijerya'da Kirli Yakıt İthalatı İddiaları İçin Soruşturma Başlatıldı

Nijerya'da Kirli Yakıt İthalatı İddialarına Soruşturma

Nijerya, petrol ve doğal gaz zenginliği ile tanınan bir ülke olarak, son günlerde kirli yakıt ithalatı iddiaları ile sarsıldı. Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Sektördeki Anlaşmazlıklar ve Milletvekilleri

Afrika'nın en zengin iş insanlarından biri olan Aliko Dangoteye ait petrol rafinerisi ile sektör düzenleyicisi arasında çıkan sorunlar, milletvekillerinin harekete geçmesine neden oldu. Nijerya'da kirli yakıt ithal edildiği yönündeki iddiaların araştırılması için Soruşturma Komitesi kuruldu.

Komite Başkanı İkenga Ugochinyere'nin Açıklamaları

Komite Başkanı İkenga Ugochinyere, yaptıkları araştırmanın kirli yakıt ithalatı ile birlikte "düzensiz ruhsat verilmesi" ve "uluslararası standartta laboratuvarların bulunmaması" gibi iddiaları da kapsadığını belirtti. Ugochinyere, sektördeki tarafları, söz konusu iddialarla artan gerginliği azaltmaya çağırdı.

Petrol Bakanı ile Toplantılar

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, petrol rafinerileri ile ilgili sorunların ele alınması adına Dangote ve sektördeki diğer yetkililerle toplantılar düzenledi.

Dangote'nin Açıklamaları

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisinin sahibi olan Aliko Dangote, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, rafinerisini sabote eden bazı kişi ve grupların bulunduğunu iddia etti.

Dangote Petrol Rafinerisi Hakkında

Dangote Petrol Rafinerisi, Nijerya'nın Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer almakta. Günlük 650 bin varil kapasiteli bu rafineri, tam kapasite ile çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Ülke, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle neredeyse tüm yakıtını ithal ediyor.