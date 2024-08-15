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Nijerya'da Kolera Salgını 176 Can Aldı

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi. Salgın, 33 eyalette 5,951 vaka ile etkisini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:19
Nijerya'da Kolera Salgını 176 Can Aldı

Nijerya'da Kolera Salgını Durum Raporu

Nijerya, kolera salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Verilere göre, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya ulaştı.

Hastalık Kontrol Merkezinden Açıklama

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana başkent Abuja dahil 33 eyaletin 152 bölgesinde kolera vakalarının görüldüğü belirtildi. Bu dönemde toplamda 5,951 kolera vakası kaydedildi.

En Fazla Etkilenen Grubun 5 Yaş Altı Olduğu Belirtildi

Açıklamada, salgının en çok 5 yaşından küçük çocukları etkilediği ifade edilirken, ülke genelinde vaka sayısındaki artışın devam ettiğine dikkat çekildi.

Ulusal Acil Durum İlan Edildi

26 Haziran'da Nijerya, ulusal acil durum ilan etti. Geçen yıl da 3 binden fazla kolera vakası yaşanmış ve 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera Bulaşıcı Bir Hastalık

Vibrio bakterisinden kaynaklanan kolera, su ve gıda yoluyla bulaşarak ishale ve dolayısıyla ciddi bir su kaybına yol açabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde ölümcüldür.

Temiz Su Yetersizliği ve Tıbbi Müdahale Sorunları

Nijerya'da temiz su sıkıntısı ve yetersiz tıbbi müdahale, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Bunun yanı sıra, ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi diğer salgın hastalıkların da sıklıkla görüldüğü kaydedilmektedir.

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