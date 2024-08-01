Nijerya'da Kolera Salgını: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 156'ya Yükseldi

Nijerya'da Kolera Salgını Büyüyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) gelen son veriler, ülkede devam eden kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya ulaştığını göstermektedir.

Son Durum

15-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında ülkede 170 yeni kolera vakası kaydedildi ve bu süreçte 3 kişi hayatını kaybetti. Ocak ayından bu yana Nijerya genelinde toplamda 4 bin 809 kolera vakası rapor edildi.

Hükümetin Önlemleri

Kolera ile mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla, ülke çapındaki sağlık merkezlerine vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrolü için gerekli tıbbi malzemeler gönderilmiştir.

Geçmişteki Salgınlar

26 Haziran tarihinde Nijerya'da "ulusal acil durum" ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl, ülkede 3 binden fazla kolera vakası tespit edilirken, bu vakalar sonucunda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera Hakkında Bilgi

Kolera, "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde ciddi ishale yol açarak vücutta hayati su kaybına neden olabilir. Nijerya'daki temiz su eksikliği ve yetersiz tıbbi müdahale, hastalığın yayılma riskini artıran önemli faktörlerdir.

Daha Fazla Tehlike

Nijerya, kolera dışında sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi birçok başka salgın hastalığa da ev sahipliği yapmaktadır.