Nijerya'da Lassa Ateşi Ölümleri 162'ye Yükseldi

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölü sayısı 162'ye yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Vaka sayıları ve son veriler

Açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalet'te Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi. 25-31 Ağustos tarihlerinde 10 yeni Lassa vakası görüldüğü aktarıldı.

Buna göre 1 Ocak-31 Ağustos dönemindeki toplam Lassa vaka sayısı 871 olarak kaydedildi ve aynı dönemde hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162 oldu.

Açıklamada, şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplamının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekilirken, kalıcı riskler konusunda uyarıların sürdüğü vurgulandı.

Tarihçe ve yetkililerin uyarıları

Lassa virüsü nedeniyle ülkede geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Lassa ateşi ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaleti'nde tespit edildi. Hastalık genellikle fare dışkısıyla temas sonucu bulaşıyor, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.