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Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 190 Can Aldı

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti, vakalarda endişe verici artış devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 02:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 02:32
Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 190 Can Aldı

Nijerya'da Lassa Ateşi Vahşet Değiştiriyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, bu yıl Lassa ateşi nedeniyle büyük bir acıyla karşı karşıya. Resmi rakamlara göre, hastalık bu yıl 190 kişinin yaşamına mal oldu.

Artış Endişe Veriyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede Lassa ateşi vakalarının ve ölümlerin kayda değer şekilde arttığını belirtti. Bu yıl, 9,492 şüpheli vakadan 1,154'ünün yapılan testlerde pozitif çıktığı vurgulandı.

Salgın ve Tedavi Çalışmaları

İdris, Lassa ateşi salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190 olduğunu ve bu durumun ölüm oranlarının yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Ülke genelindeki süre gelen salgına karşı hükümet, üç ilacın belirlenip kullanılacağını duyurdu.

Lassa Ateşi Tarihçesi

Lassa ateşinin Nijerya'daki ilk görüldüğü yer Borno eyaletiydi; bu durum, 1969 yılına dayanıyor. Aynı zamanda bu hastalık, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi diğer Afrika ülkelerinde de sıkça rastlanmaktadır. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019 tarihinde Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmiştir.

Halk Uyarılıyor

Fare dışkısı ile temas yoluyla bulaşan Lassa ateşi, insandan insana geçebilen ve ölümcül kanamalı ateşe neden olabilen bir hastalıktır. Yetkililer, özellikle halka, fareler ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunmaktadır.

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