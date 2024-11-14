DOLAR
34,33 0,03%
EURO
36,43 -0,32%
ALTIN
2.838,32 0,17%
BITCOIN
3.028.719,88 2,05%

Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 4 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Oyo eyaletinde Lassa ateşi nedeniyle 4 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Salgın, halk sağlığını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:02
Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 4 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Lassa Ateşi Salgını

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, Saki West bölgesinde çıkan salgın hakkında bilgi verdi.

Salgının Etkileri ve Hükümetin Önlemleri

Oyelade, salgın nedeniyle 4 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini belirterek, bu yıl ülke genelinde 200'den fazla kişinin Lassa ateşi sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 farklı ilaç belirlediğini açıkladı.

Lassa Ateşi Tarihçesi ve Yayılımı

Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969 yılında, Borno eyaletinde rastlanmıştır. Ayrıca, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de bu hastalık görülmektedir. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmiştir.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa ateşi, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, halkın fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemesi konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi
2
İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Süreci Gündeme Geldi
3
Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı
4
Gaziantep Milletvekili Şahin: Türk SİHA ve İHA'ları Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor
5
Samsun'da 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor
7
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!