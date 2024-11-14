Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 4 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Lassa Ateşi Salgını

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, Saki West bölgesinde çıkan salgın hakkında bilgi verdi.

Salgının Etkileri ve Hükümetin Önlemleri

Oyelade, salgın nedeniyle 4 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini belirterek, bu yıl ülke genelinde 200'den fazla kişinin Lassa ateşi sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 farklı ilaç belirlediğini açıkladı.

Lassa Ateşi Tarihçesi ve Yayılımı

Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969 yılında, Borno eyaletinde rastlanmıştır. Ayrıca, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de bu hastalık görülmektedir. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmiştir.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa ateşi, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, halkın fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemesi konusunda uyarıda bulunmaktadır.

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