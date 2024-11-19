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Nijerya'da M Çiçeği Salgınına Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Nijerya, M çiçeği salgınına karşı aşılamaya başladı. Öncelik sağlık çalışanlarına veriliyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:15
Nijerya'da M Çiçeği Salgınına Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Nijerya, M Çiçeği Salgını Önlemek İçin Aşılama Başlattı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, M çiçeği (Mpox) salgınına karşı ulusal bir aşılama kampanyası başlattı. Aşılama çalışmaları, başkent Abuja'daki hastanelerden itibaren başladı.

Öncelik Sağlık Çalışanlarına ve Zayıf Bağışıklık Sistemine Sahip Bireylere

Aşılama sürecinde öncelik, sağlık çalışanları ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylere verilmektedir. Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, aşılama çalışmalarının başkentteki uygulamaların ardından hastalığın yoğun görüldüğü 7 eyalette devam edeceğini duyurdu.

Aina, bu eyaletlerde de aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağını belirterek, "Şüpheli vakalarla karşılaşıldığında, bu kişileri sağlık tesislerine yönlendiriyoruz. Dolayısıyla sağlık tesislerindeki çalışanlar aşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Salgınla Mücadele Kapsamında Aşılar Yüzde 100 Kullanılacak

Nijerya, şu ana kadar toplam 94 M çiçeği vakası tespit etmiştir. Salgınla mücadele çalışmaları çerçevesinde, ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşı, 27 Ağustos'ta ülkeye teslim edilmiştir. Bu aşılama kampanyası, virüsün yayılmasının önüne geçmek için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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