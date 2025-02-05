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Nijerya'da Medresede Yangın: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir medresede çıkan yangında 17 öğrenci yaşamını yitirdi, 16 öğrenci yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:13
Nijerya'da Medresede Yangın: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Korkunç Yangın

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, Kauran Namoda bölgesinde bulunan bir medresede çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, 17 öğrenci yaşamını yitirdi.

Yangında Yaralanan Öğrenciler

Yerel basındaki haberlere göre, yangın sonucunda 16 öğrenci de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, yangının sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bu trajik olay, Nijerya'da eğitim kurumlarının güvenliği konusunda tekrar sorgulamaları gündeme getirdi.

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