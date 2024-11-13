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Nijerya'da Menenjit ve Lassa Ateşi Salgınları: 762 Ölüm

Nijerya'da menenjit ve Lassa ateşi salgınları nedeniyle 762 kişi yaşamını yitirdi. NCDC verilerine göre, hastalığın yayılımı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:12
Nijerya'da Menenjit ve Lassa Ateşi Salgınları: 762 Ölüm

Nijerya'da Menenjit ve Lassa Ateşi Salgınları Devam Ediyor

Nijerya, menenjit ve hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi salgınları ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ülkede son bir yıl içinde bu iki hastalık nedeniyle toplamda 762 kişi hayatını kaybetti.

NCDC Verilerine Göre Artış Seyri

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, menenjit ve Lassa ateşi vakalarının sayısında belirgin bir artışın kaydedildiğini belirtti. İdris, Kasım 2023 - Kasım 2024 döneminde, Federal Başkent Bölgesi (FCT) ve 23 eyaletin 174 bölgesinde menenjit sebebiyle 361 can kaybı raporlandığını aktardı. Ayrıca, 28 eyalette Lassa ateşi nedeniyle 401 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Şüpheli Vakalar ve Aşılama Çalışmaları

Bu süre içerisinde, Nijerya'da toplamda 4 bin 915 şüpheli menenjit vakası tespit edilmiştir. Bu vakalardan 380'i pozitif sonuç vermiştir. İdris, hükümetin salgın hastalıklarla mücadelede etkin adımlar attığını ve 3 eyalete 2,2 milyon menenjit aşısı gönderildiğini duyurdu.

Gelecek Hedefleri

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını ortadan kaldırmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda yeni tedbirler almaya devam ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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