Nijerya'da Noel Kutlamaları Sırasında İzdiham: 27 Ölü

Nijerya'da İzdiham Faciası: 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, Noel kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen gıda ürünleri dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda 27 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bu trajik olay, ülkenin başkenti Abuja'da sabah saatlerinde 10 kişinin öldüğü bir izdihamın ardından gerçekleşti. Okija bölgesinde düzenlenen gıda dağıtımı etkinliğinde çıkan kalabalığın aşırı yoğunluğunun ardından korkunç bir kargaşa yaşandı.

Yerel medya kaynakları, Okija bölgesindeki izdihamın ardından ölü sayısının 27 olarak belirlendiğini bildirdi. Olay hakkında açıklama yapan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Devlet Başkanı Tinubu, Abuja ve Anambra eyaletlerindeki bu trajik olaylardan dolayı gün içindeki tüm programlarını iptal etti. Ayrıca Abuja'daki bir kilisede Noel kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında yaşanan izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Nijerya'da, bireysel ve özel kuruluşlar tarafından Noel kutlamaları dönemi kapsamında düzenlenen gıda yardım programları, toplumda büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.