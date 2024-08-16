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Nijerya'da Operasyon: 147 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir haftada 147 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 00:36
Nijerya'da Operasyon: 147 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Şiddetli Terörle Mücadele Operasyonları

Nijerya, son günlerde terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile silahlı çetelerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sadece bir hafta içinde 147 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Başarılar ve Kurtarılan Rehineler

Nijerya Savunma Bakanlığı'nın Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, gerçekleştirdikleri operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, terör savunma güçlerinin büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Buba, "Operasyonlar kapsamında toplamda 147 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü, onlarca diğer çete üyesi de yaralandı" diye konuştu.

Buba ayrıca, operasyonlar sırasında fidye için rehin alınan 113 kişinin kurtarıldığı ve bu süreçte 74 silah ile önemli mühimmatın ele geçirildiğini de vurguladı.

Ülke Genelinde Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun bir süredir silahlı çeteler ve terör örgütü saldırılarıyla sarsılmakta. Ülkede, insan kaçırma suçunun cezası idam cezası olmasına rağmen fidye için kaçırma olayları sıkça devam ediyor. Silahlı gruplar genellikle kuzey bölgelerdeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmekte. Bu durum, halkın güvenliğini büyük ölçüde tehdit etmeye devam ediyor.

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