Nijerya'da Operasyon: 187 Terörist ve Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları

Nijerya, terörizme karşı yürütülen operasyonlarla gündeme geliyor. Son olarak, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çeteleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Sonuçları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda toplam 187 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, bu süreçte 262 terörist ve çete üyesinin yakalandığı bildirildi.

Rehinelerin Kurtarılması

Operasyonlar sırasında, fidye için rehin alınan 147 kişi de kurtarıldı. Buba, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede elde ettiği başarıların altını çizerek, "Ordumuz, Nijerya'ya istikrar ve güvenlik getirme çabalarını kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

Fidye Olayları ve Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir silahlı çete saldırıları ve terör örgütlerinin eylemleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cazası idam olsa da, fidye için gerçekleştirilen kaçırma olayları hala sıkça yaşanmakta. Silahlı gruplar, genellikle kuzey bölgesindeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak haraç talep ediyor.