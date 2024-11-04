DOLAR
34,33 -0,07%
EURO
37,47 -0,69%
ALTIN
3.023,17 -0,16%
BITCOIN
2.350.980,92 0,64%

Nijerya'da Operasyon: 187 Terörist ve Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da yürütülen operasyonlar sonucunda 187 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi, 262 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:31
Nijerya'da Operasyon: 187 Terörist ve Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları

Nijerya, terörizme karşı yürütülen operasyonlarla gündeme geliyor. Son olarak, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çeteleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Sonuçları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda toplam 187 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, bu süreçte 262 terörist ve çete üyesinin yakalandığı bildirildi.

Rehinelerin Kurtarılması

Operasyonlar sırasında, fidye için rehin alınan 147 kişi de kurtarıldı. Buba, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede elde ettiği başarıların altını çizerek, "Ordumuz, Nijerya'ya istikrar ve güvenlik getirme çabalarını kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

Fidye Olayları ve Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir silahlı çete saldırıları ve terör örgütlerinin eylemleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cazası idam olsa da, fidye için gerçekleştirilen kaçırma olayları hala sıkça yaşanmakta. Silahlı gruplar, genellikle kuzey bölgesindeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak haraç talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
2
Gülüç Belediyesine Yeni Başkan Vekili Atandı
3
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
4
YÖK'ten Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı
5
Doğu Karadeniz İçin Güçlü Yağış Uyarısı
6
İran'da Cayrokopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti
7
Balkan Alimleri Buluşması: İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz