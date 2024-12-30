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Nijerya'da Ordu ile IPOB Arasında Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın İmo eyaletinde ordu ile IPOB üyeleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi. Olayın ayrıntıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 01:36
Nijerya'da Ordu ile IPOB Arasında Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Tansiyon Yükseliyor

Nijerya'nın güneyinde, İmo eyaletinde, ordu ile Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi.

Çatışmanın Temel Nedenleri

Nijerya ordu yetkililerinden Joseph Akubo, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmanın Osina bölgesinde yaşandığını belirtti. Akubo, çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kaybolduğunu kaydetti.

Biafra Hareketinin Tarihçesi

1967'de Biafra halkının bağımsız bir devlet kurma talebiyle başlattığı ayaklanma sonucunda, Nijerya'da büyük bir iç savaş yaşanmış ve milyonlarca insan hayatını kaybetmişti. O süreçte, Biafra Cumhuriyeti kurularak, iç savaş sonunda yeniden Nijerya egemenliği altına alınmıştı.

Hükümetin Tutumu

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, hala bağımsız bir devlet kurma mücadelesini sürdürmektedir.

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