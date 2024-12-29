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Nijerya'da Otobüs Çarpışmasında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Ondo eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:49
Nijerya'da Otobüs Çarpışmasında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Ondo eyaletinde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu

Ondo Eyalet Koordinatörü Samuel Ibitoye, kazanın Owo/Ikare-Akoko kara yolunda gerçekleştiğini bildirdi. Ibitoye, çarpışmanın ardından çıkan yangında can kaybının meydana geldiğini vurguladı.

Yaralıların sayısının da çok fazla olduğunu belirten Ibitoye, bazı kişilerin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Ibitoye, kazanın nedeninin aşırı hız olabileceğine dikkat çekerek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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