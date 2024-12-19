Nijerya'da Panayırda İzdiham: 32 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Korkunç İzdiham!

Nijerya'nın güneyinde yer alan Oyo eyaleti'nde gerçekleştirilen panayırda yaşanan izdiham, 32 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, eyaletin başkenti Ibadan'da gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı resmi açıklamada, panayırda beklenmedik şekilde kalabalığın arttığını ve bu durumun izdihama neden olduğunu belirtti. İzdiham sonucu hayatını kaybeden 32 çocuğun yanı sıra, çok sayıda çocuğun da yaralandığını ifade etti.

Yaralı çocuklar, çevredeki hastanelere sevk edilerek acil müdahale altında tutulmaktadır. Olayın ardından, Oyo Valisi Seyi Makinde, soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, trajik olayın nedenlerini araştırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Olayın altında yatan sebeplerin belirlenmesi ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.