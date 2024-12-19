DOLAR
35,02 0%
EURO
36,28 0,2%
ALTIN
2.915,05 0,06%
BITCOIN
3.549.772,26 -0,01%

Nijerya'da Panayırda İzdiham: 32 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Oyo eyaletinde düzenlenen panayırda meydana gelen izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:41
Nijerya'da Panayırda İzdiham: 32 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Korkunç İzdiham!

Nijerya'nın güneyinde yer alan Oyo eyaleti'nde gerçekleştirilen panayırda yaşanan izdiham, 32 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, eyaletin başkenti Ibadan'da gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı resmi açıklamada, panayırda beklenmedik şekilde kalabalığın arttığını ve bu durumun izdihama neden olduğunu belirtti. İzdiham sonucu hayatını kaybeden 32 çocuğun yanı sıra, çok sayıda çocuğun da yaralandığını ifade etti.

Yaralı çocuklar, çevredeki hastanelere sevk edilerek acil müdahale altında tutulmaktadır. Olayın ardından, Oyo Valisi Seyi Makinde, soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, trajik olayın nedenlerini araştırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Olayın altında yatan sebeplerin belirlenmesi ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Aralık 2024 Gündemi: Zirve Toplantılarından Ekonomik Açıklamalara
2
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı: Maddeler Kabul Edildi
3
Tunus Açıklarında 20 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı
4
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
5
Mısır ve Endonezya Liderlerinden Önemli Görüşme: Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkiler Ele Alındı
6
Musica Mundi, İlk Konserini CSO Ada Ankara'da Gerçekleştirdi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı