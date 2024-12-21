DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.415.809,22 -0,33%

Nijerya'da Pazarda Çıkan Yangın Dükkanları Harabe Haline Getirdi

Nijerya'nın Oyo eyaletinde bir pazarda çıkan yangın, çok sayıda dükkanın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:51
Nijerya'da Pazarda Çıkan Yangın Dükkanları Harabe Haline Getirdi

Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Yangın Faciası

Nijerya'nın Oyo eyaletinde, Ibadan kentindeki bir pazarda gece saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık çok sayıda iş yerini kullanılmaz hale getirdi. Yerel medyalara göre, yangın hızla birçok dükana sıçrayarak büyük bir zarara yol açtı.

İtfaiyenin Mücadelesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmaması teselli edici bir durum olsa da, pazardaki birçok dükkanın harabe durumuna gelmesi esnafı derinden etkiledi.

Soruşturma Başlatıldı

Oyo İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Akinyemi Akinyinka, yangının nedeni hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ve olayla ilgili bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Olo ğucakları bu tür olayların, esnaf için büyük maddi kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Yangının sebebi belirlenene kadar piyasada güvenlik tedbirlerinin artırılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor
4
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı
5
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı