Nijerya'da Pazarda Çıkan Yangın Dükkanları Harabe Haline Getirdi

Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Yangın Faciası

Nijerya'nın Oyo eyaletinde, Ibadan kentindeki bir pazarda gece saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık çok sayıda iş yerini kullanılmaz hale getirdi. Yerel medyalara göre, yangın hızla birçok dükana sıçrayarak büyük bir zarara yol açtı.

İtfaiyenin Mücadelesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmaması teselli edici bir durum olsa da, pazardaki birçok dükkanın harabe durumuna gelmesi esnafı derinden etkiledi.

Soruşturma Başlatıldı

Oyo İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Akinyemi Akinyinka, yangının nedeni hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ve olayla ilgili bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Olo ğucakları bu tür olayların, esnaf için büyük maddi kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Yangının sebebi belirlenene kadar piyasada güvenlik tedbirlerinin artırılması bekleniyor.