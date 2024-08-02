Nijerya'da Protestolar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Nijerya'da Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması

Nijerya'da, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından hayat pahalılığındaki artışa karşı başlayan protestolar sebebiyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Protestoların Şiddete Dönüşmesi

Dün itibarıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde başlayan protestolar, bazı yerlerde şiddet olaylarına yol açtı. Bu gelişmeler üzerine, Gombe, Jigawa, Kano, Niger ve Yobe eyaletlerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Kano Valisi'nden Açıklama

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletindeki protestoların kontrolden çıkması üzerine sokağa çıkma yasağına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yusuf, "Dikkatli değerlendirme sonucunda, iş yerlerinin yağmalanmasını, tahrip edilmesini ve masum vatandaşların hayatını kaybetmesini engellemek amacıyla bu kararı aldık." şeklinde konuştu.

Güvenlik ve Sivil Toplum Tehditleri

Gombe, Jigawa, Niger ve Yobe eyaletlerinde de benzer sebeplerle sokağa çıkma yasağı getirildi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, sivil toplumu harekete geçirdi. Bu nedenle bazı sivil toplum kuruluşları, 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Benzin Sübvansiyonu Kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu sonlandırmıştı. Bu ekonomide önemli dalgalanmalara sebep oldu, akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Önceden 185 naira (0,24 dolar) olan litre fiyatı, 620 naira (0,82 dolar) seviyesine çıktı.