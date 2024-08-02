Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'da Protestolar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan protestolar sonucu bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 02:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 02:16
Nijerya'da Protestolar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Nijerya'da Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması

Nijerya'da, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından hayat pahalılığındaki artışa karşı başlayan protestolar sebebiyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Protestoların Şiddete Dönüşmesi

Dün itibarıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde başlayan protestolar, bazı yerlerde şiddet olaylarına yol açtı. Bu gelişmeler üzerine, Gombe, Jigawa, Kano, Niger ve Yobe eyaletlerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Kano Valisi'nden Açıklama

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletindeki protestoların kontrolden çıkması üzerine sokağa çıkma yasağına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yusuf, "Dikkatli değerlendirme sonucunda, iş yerlerinin yağmalanmasını, tahrip edilmesini ve masum vatandaşların hayatını kaybetmesini engellemek amacıyla bu kararı aldık." şeklinde konuştu.

Güvenlik ve Sivil Toplum Tehditleri

Gombe, Jigawa, Niger ve Yobe eyaletlerinde de benzer sebeplerle sokağa çıkma yasağı getirildi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, sivil toplumu harekete geçirdi. Bu nedenle bazı sivil toplum kuruluşları, 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Benzin Sübvansiyonu Kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu sonlandırmıştı. Bu ekonomide önemli dalgalanmalara sebep oldu, akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Önceden 185 naira (0,24 dolar) olan litre fiyatı, 620 naira (0,82 dolar) seviyesine çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı