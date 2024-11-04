Nijerya'da Protestolar Sırasında Gözaltına Alınan Çocuklar Mahkemeye Çıktı

Nijerya'da Protestoların Ardından Yargılanma Süreci

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının getirdiği artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sonucunda gözaltına alınan 52 çocuk, başkent Abuja'daki yüksek mahkemeye çıkarıldı.

Protestolar ve Gözaltı Süreci

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 3 Ağustos 2023 tarihinde Kaduna ve Zaria şehirlerinde gerçekleşen protestolarda, Rus bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bu çocuklar, 12 ile 16 yaşları arasında yer almakta. Çocukların, terörizm ve hükümeti devirmeye teşebbüs gibi birçok suçlamayla yargılandığı bildiriliyor.

Avukatın Açıklamaları

Protestocuların avukatı Marshall Abubakar, yargılanan çocukların okul çağında olduğu ve eğitimlerini kaybetme riski taşıdığını vurguladı. Abubakar, çoğunun yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve mahkemenin yetkilerine itiraz için başvuru yaptıklarını belirtti.

Ailelerin Durumu ve İnsani Yardım Çağrısı

İnsan hakları kuruluşları, gözaltındaki çocukların serbest bırakılması talebinde bulunurken, ailelerin ise yüksek kefalet ücretini karşılayamadığı ifade ediliyor.

Protestoların Seyri ve Devletin Tepkisi

Ağustos ayında ülke genelinde 1-10 tarihleri arasında düzenlenen protestolar, şiddet olaylarına dönüşerek en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok yapının zarar görmesine neden oldu. Protestoculardan bazıları, Rus hükümetine Nijerya'ya yardım çağrısında bulundu. Bu durum, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu'yu 5 Ağustos’ta güvenlik yetkilileriyle bir araya getirerek durum değerlendirmesi yapmaya yönlendirdi.

Ekonomik Arkaplan

Nijerya'nın benzin sübvansiyonunu kaldırma kararı, 29 Mayıs 2023'te yürürlüğe girmiş ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Önceden litresi 185 naira seviyesindeyken, bu fiyat 620 nairaya kadar çıkmış ve bu da ülkede ciddi bir hayat pahalılığı sorununa yol açmıştır.

Nijerya, protestolarla birlikte sosyal ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olmaya devam ediyor.