DOLAR
34,32 0,06%
EURO
37,52 -0,41%
ALTIN
3.020,37 0,05%
BITCOIN
2.408.256,98 -4,06%

Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Ağustos'taki protestolar nedeniyle gözaltına alınan 119 kişi Nijerya'da serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:10
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Nijerya'da Protesto Sürecinin Ardından Gözaltılar Son Buldu

Nijerya, ağustos ayında gerçekleştirilen protestoların ardından gözaltına alınan 119 kişiyi serbest bıraktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu karar, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun direktifleri doğrultusunda alındı.

Serbest Bırakılanların Detayları

Serbest bırakılanlar arasında 52 çocuk da bulunmakta. Başkent Abuja'daki Yargıç Obiora Egwuatu, Federasyon Başsavcısı avukatı Muhammed Abubakar'ın başvurusunun ardından, bu bireylerin derhal hapishaneden salıverilmelerine hükmetti. Protestoların Sebebi

Ülkede yaşanan benzin sübvansiyonunun kaldırılması sonucunda artan hayat pahalılığı, 1-10 Ağustos tarihleri arasında geniş çaplı protestoların patlak vermesine sebep olmuştu. Protestolar sırasında, bazı katılımcılar Rus bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sudan'da Kolera Salgını: 30 Bini Geçti, 887 Hayatını Kaybetti
2
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti Çin'e
3
Yunanistan'da Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi
4
AK Parti'den Teröre Karşı Mücadele Vurgusu
5
Türkiye ve Kosova Adalet Bakanlıkları Arasındaki İşbirliği Gelişiyor
6
FBI'dan Oy Verme Merkezleriyle İlgili Terör Tehdidi Açıklaması
7
İsrail Ordusundan Kusayr'a Hava Saldırısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek