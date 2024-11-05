Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Nijerya'da Protesto Sürecinin Ardından Gözaltılar Son Buldu
Nijerya, ağustos ayında gerçekleştirilen protestoların ardından gözaltına alınan 119 kişiyi serbest bıraktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu karar, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun direktifleri doğrultusunda alındı.
Serbest Bırakılanların Detayları
Serbest bırakılanlar arasında 52 çocuk da bulunmakta. Başkent Abuja'daki Yargıç Obiora Egwuatu, Federasyon Başsavcısı avukatı Muhammed Abubakar'ın başvurusunun ardından, bu bireylerin derhal hapishaneden salıverilmelerine hükmetti. Protestoların Sebebi
Ülkede yaşanan benzin sübvansiyonunun kaldırılması sonucunda artan hayat pahalılığı, 1-10 Ağustos tarihleri arasında geniş çaplı protestoların patlak vermesine sebep olmuştu. Protestolar sırasında, bazı katılımcılar Rus bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.