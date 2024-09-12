Nijerya'da Sel Felaketi: 1 Milyon Kişi Etkilendi

Nijerya'da Şiddetli Seller

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kenti, son 30 yılın en kötü sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, bu felaketten yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

Felaketten Etkilenenler ve Hükümetin Eylemleri

Vali Zulum, sel sularının şehrin üçte birini kapladığını belirterek, "Bu durum çok yıkıcı" ifadesini kullandı. Ayrıca, sel nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği bilgisine de dikkat çekti.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Vali Zulum, hükümetin acil durumlar için sağlık ekibi oluşturmayı planladığını ifade etti. Şu an itibarıyla selden etkilenen ailelere yiyecek ve para yardımı yapılmakta.