Nijerya'da Sel Felaketi: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Can Aldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, etkisini gösteren aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sellerde 28 insan yaşamını yitirdi. Ulusal basında yayınlanan haberlere göre, Bauchi'ye bağlı Gamawa bölgesinde, günler süren yağışlar, köylerde büyük zararlara yol açtı.

Olayın Boyutu ve Etkileri

Söz konusu seller sonucu 28 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaklaşık 100 kişi ise, sel nedeniyle evlerinden oldu.

Önceki Tekrarlar ve Uyarılar

Tropikal iklim etkisi altında bulunan Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, geçen hafta meydana gelen sellerde ise 30 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin Su Bakanlığı, özellikle bazı bölgelerde şiddetli yağış ve sel oluşumu konusunda uyarılarda bulunmuştu.