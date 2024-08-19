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Nijerya'da Seller 227 Bin Kişiyi Etkiledi

Nijerya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller, 227 bin 500 kişiyi etkiledi ve tarım arazilerine zarar verdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:26
Nijerya'da Seller 227 Bin Kişiyi Etkiledi

Nijerya'da Şiddetli Yağışların Getirdiği Sellere Dikkat!

Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya, devam eden yoğun yağışlar sebebiyle büyük bir felaketle karşı karşıya. Ülkede yaşanan sellerden 227 bin 500 kişiye yakın birey etkilenmiş durumda.

Jogun Kayıplar ve Hasar Raporu

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Ezekiel Manzo, yaptığı açıklamada, 27 eyalette meydana gelen sellerden 227 bin 494 kişinin etkilenmiş olduğunu belirtti. Bu felaketin getirdiği maddi kayıplar da cabası; toplamda 32 bin 837 ev hasar gördü.

Tarım ve Gıda Güvenliği Tehlikede

Sellerin hasar verdiği alanlar arasında 16 bin 488 hektar tarım arazisi ve ekinler de yer alıyor. Manzo, toplumları hızlı sel müdahale planları yapmaları için uyararak, bu durumun gıda güvenliği açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Geçmişten Gelen Uyarılar

Ayrıca, Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin belirli bölgeleri için gelecekte olası başka yağış ve sel olaylarına karşı uyarıda bulunmuştu. Bu tür felaketlerin önüne geçebilmek için yerel yöneticilerin toplumsal hazırlıklarını artırmaları gerektiğini ifade etmekte fayda var.

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