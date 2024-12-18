Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 25 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'da Silahlı Çete Saldırısı: 1 Ölü, 25 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çete üyelerinin gerçekleştirdiği korkunç bir saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi kaçırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, çeteler, Katsina'nın Batsari bölgesinde etkileyici bir silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, düzenlediği basın toplantısında, kaçırılan kişilerin kurtarılması için polis ekiplerinin hemen bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Nijerya, son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP gibi grupların tehdidi altında bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olsa da fidye amaçlı kaçırma olayları sıkça yaşanmaktadır. Silahlı gruplar, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yayımlanan veriler, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında Nijerya'da 1,4 milyar dolardan fazla fidye ödendiğini ortaya koyuyor.