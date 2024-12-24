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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda, aralarında 1 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:57
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde, Riyom bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının ardındaki detayları paylaştı.

Hayatını Kaybedenler Arasında Bebek de Var

Jugo, saldırı sonucunda aralarında yalnızca bir yaşında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bu trajik olayın ardından, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi.

Henüz saldırının sorumlusunun kim olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Nijerya, son yıllarda silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP gibi grupların saldırılarıyla mücadele etmektedir.

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