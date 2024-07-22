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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 02:20
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Benue eyaletindeki Kastina-Ala bölgesinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, yerel yetkililer ve halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

Kastina-Ala bölgesinin Başkanı Justine Shaku, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırının detayları hakkında bilgi verdi. Shaku, saldırıda birçok kişinin yaralandığını ve olayın hemen ardından bölgeye eyalet hükümeti tarafından ek güvenlik güçleri sevk edildiğini belirtti.

Geçmişte Yaşanan Benzer Olaylar

Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar nedeniyle huzursuzluk yaşanıyor. Önceki bir saldırıda, 16 Temmuz tarihinde Agatu bölgesinde düzenlenen bir saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya’nın Güvenlik Sorunları

Son zamanlarda Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından düzenlenen saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Ülke genelinde insan kaçırma olaylarının sıklıkla yaşandığı belirtilirken, fidye için kaçırmalar idam cezasıyla sonuçlanmasına rağmen devam ediyor. Genelde, silahlı kişiler kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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