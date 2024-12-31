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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Anambra eyaletindeki silahlı saldırıda 2 polis dahil toplam 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:08
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Anambra eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda, 2'si polis toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Olay, Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga tarafından yapılan açıklamayla gündeme getirildi.

İkenga, saldırının Ihiala bölgesinde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Henüz saldırıyı üstlenen bir grup bulunmazken, Nijerya'nın güneyinde zaman zaman benzer saldırılar düzenleyen Biafra Yerli Halkları gibi grupların bu tür olaylarla ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Biafra halkının, ülkenin güneyinde bağımsız bir Biafra devleti kurma talebiyle 1967 yılında başlattığı ayaklanma sonucunda iç savaş yaşanmış ve milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir.

Nijerya'nın güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonucunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmiştir. Bu tür olayların tekrarlanmaması için uluslararası toplumun ve yerel otoritelerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

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