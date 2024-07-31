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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 4 Polis Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın İmo eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 02:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 02:24
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 4 Polis Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırı Olayı

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda, 4 polis memuru hayatını kaybetti. Olay, Owerri bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Ayrıntıları

Yerel medya kaynaklarına göre, silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin yanı sıra, aralarında kadınların da bulunduğu birçok kişi yaralandı. IPOB (Biafra Yerli Halkları) tarafından bölgedeki bu tür eylemler zaman zaman gerçekleştirilmektedir.

Tarihi Arka Plan

1967 yılında Nijerya'nın güneydoğusunda kurulan Biafra Cumhuriyeti, ülkenin iç savaşının ardından yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu iç savaşa, Biafra halkının bağımsızlık istemi neden olmuştur.

Son Gelişmeler

29 Mart'ta yapılan operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi silah ve bombalarla yakalanmıştı. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak tanınan IPOB, bağımsız bir devlet kurma hedefini sürdürmektedir.

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