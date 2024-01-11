Nijerya'da silahlı saldırı dehşeti: 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi olan Nijerya'da silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Ülkenin Katsina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Nijerya'da silahlı saldırı dehşeti: 10 kişi hayatını kaybetti
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Ulusal basında yer alan habere göre Nijerya'nın Katsina eyaletinde bugün dehşet anları yaşandı. Eyalette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay Katsina eyaletine bağlı Bobangida Köyü'nde yaşandı. Köy yetkilisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi saldırıda hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. 

Nijerya özellikle son dönemde çeşitli bölgelerden gelen silahlı çete saldırıları ile gündeme geliyor. Ülke çete saldırılarının yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika uzantısı olan ISWAP'ın saldırıları ile karşı karşıya kalıyor.

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