Nijerya'da Sokoto Eyaletinde Kolera Salgını: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'daki Kolera Salgını Korkutucu Boyutlara Ulaştı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yaşanan kolera salgını nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi. Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Asabe Balarabe, yaptığı basın toplantısında, eyaletin üç bölgesinde toplam 1160 kolera vakası görüldüğünü duyurdu.

Balarabe, bu bölgelerde hastalık nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti. Ayrıca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ek sağlık personeli sevk edildiğini belirtirken, personelin hükümetle iş birliği yaparak hastalığın kontrol altına alınması için çalıştıklarını ifade etti.

Ulusal Acil Durum İlan Edildi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ocak ve ekim ayları arasında ülkede 370'ten fazla kişi koleradan hayatını kaybetti. Bunun üzerine, Nijerya'da 26 Haziran tarihinde “ulusal acil durum” ilan edilmişti.

Vibrio bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşarak ishale ve ciddi su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Nijerya'da temiz suya olan yetersizlik ve etkili tıbbi müdahale eksikliği, hastalık ve ölüm riskini artırmakta. Ayrıca, ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği gibi diğer salgın hastalıklar da sıkça görülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.