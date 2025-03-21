Nijerya'da Tanker Patlaması: Can Kaybı 12'ye Yükseldi

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT), 19 Mart tarihinde meydana gelen akaryakıt taşıyan tankerin patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

FCT Acil Durum Yönetim Departmanı Genel Müdür Vekili Abdulrahman Mohammed, yaptığı açıklamada, patlamanın Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda gerçekleştiğini belirtti. Olay sonucunda hayatını kaybedenlerin yanı sıra, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, tanker patlamasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. İlk olarak 6 kişinin öldüğü bilgisi gündeme gelmişti.

Benzer bir olay, Ocak ayında Niger ve Enugu eyaletlerinde yaşanmıştı; burada 2 akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.