Nijerya'da Tekne Faciası: 5 Ölü, 15 Kayıp

Nijerya'da Tekne Faciası

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yaşanan trajik bir olayda, yolcu taşıyan bir kanonun batması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 15 kişinin kaybolduğu bildiriliyor.

Kaza Detayları

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, olayın Nahuce köyü yakınlarında meydana geldiğini belirtti. 20 yolcu taşıdığı ifade edilen kanonun, Gamoda Nehri'nde battığı kaydedildi.

Kurtarma Çalışmaları

Shiisu, bölgedeki kurtarma çalışmalarının hâlâ sürdüğünü ve ölü sayısının artması konusunda endişelerinin bulunduğunu ifade etti. Nijerya'da yağış sezonu sırasında, nehirlerde ve göllerde tekne kazalarının sıkça yaşandığı biliniyor.