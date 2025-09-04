DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Nijerya'da Tekne Faciası: Niger'de Ölü Sayısı 60'a Yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde teknenin ağaca çarpıp batması sonucu ölü sayısı 60'a yükseldi; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:47
Nijerya'da Tekne Faciası: Niger'de Ölü Sayısı 60'a Yükseldi

Nijerya'nın Niger Eyaletinde Tekne Faciası: Ölü Sayısı 60

Olay ve Kurtarma Çalışmaları

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, Tugan Sule bölgesindeki teknenin nehirdeki bir ağaca çarpması sonucu battığını ve ölü sayısının artmaya devam ettiğini açıkladı.

Baba-Arah, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Söz konusu teknenin 2 Eylül'de Tugan Sule bölgesinde yolcu ve yük taşıdığı sırada nehre çarpıp battığı ve ilk belirlemelere göre olayda 29 kişinin yaşamını yitirdiğinin bildirildiği kaydedildi.

Yetkililerin açıklamaları ve kurtarma çalışmaları doğrultusunda, olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı
5
Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor
6
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı