Nijerya'da Tekne Faciası: Niger'de Ölü Sayısı 60'a Yükseldi

Nijerya'nın Niger Eyaletinde Tekne Faciası: Ölü Sayısı 60

Olay ve Kurtarma Çalışmaları

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, Tugan Sule bölgesindeki teknenin nehirdeki bir ağaca çarpması sonucu battığını ve ölü sayısının artmaya devam ettiğini açıkladı.

Baba-Arah, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Söz konusu teknenin 2 Eylül'de Tugan Sule bölgesinde yolcu ve yük taşıdığı sırada nehre çarpıp battığı ve ilk belirlemelere göre olayda 29 kişinin yaşamını yitirdiğinin bildirildiği kaydedildi.

Yetkililerin açıklamaları ve kurtarma çalışmaları doğrultusunda, olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.