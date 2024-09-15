Nijerya'da Tekne Felaketi: 41 Kayıp

Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Tekne Kazası

Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Zamfara eyaletinde, aşırı yük taşıyan bir tekne alabora oldu ve bu trajik olayda 41 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gummi kasabasından çiftliklerine giden 53 yolcuyu taşıyan tekne, nehirde alabora oldu.

Olay sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 olarak bildirildi. Yerel yetkililer, kazadan kurtulan 12 kişi arasında tekne kaptanının da bulunduğunu ve bu kişilerin karaya çıkarıldığını duyurdu.

Aşırı Yük ve İhmal

Yetkililer, teknenin aşırı yük taşıdığına dikkat çekerken, kaptanın yolculara inme uyarısında bulunduğunu ancak yolcuların bu uyarıyı dikkate almadığını bildirdi.

Devlet Başkanının Başsağlığı Mesajı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, kazada yaşamını yitirenler için eyalet halkına başsağlığı diledi ve olayın büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.