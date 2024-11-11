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Nijerya'da Terör Saldırısı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:49
Nijerya'da Terör Saldırısı: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kebbi Eyaletinde Kanlı Terör Saldırısı

Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Kebbi eyaletinde, Lakurawa adlı terör örgütü tarafından düzenlenen bir saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Kebbi'ye bağlı Augie bölgesinde gerçekleştirildi.

Yeni Tehdit: Lakurawa Terör Örgütü

Saldırının ardından birçok kişinin yaralandığı bildiriliyor. Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ülkenin kuzeyinde yeni bir terör tehdidinin belirdiğine dikkat çekmişti. Bu durum, bölgede güvenlik endişelerini arttırıyor.

Nijerya uzun zamandır silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP tarafından gerçekleştirilen saldırılarla karşı karşıya bulunuyor. Bu son olay, bölgedeki huzursuzluğun ve tehditlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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