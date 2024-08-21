Nijerya'da Terör Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Terör Saldırısı: 4 Asker Şehit Oldu

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, teröristlerin Sokoto'ya bağlı Bachaka Kurya Ormanı yakınlarındaki Nijer sınırında bir askeri birliği pusuya düşürdüğünü aktardı.

Çatışma Sonrası Durum

Yapılan saldırı sonucunda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırının hemen ardından askerler ile teröristler arasında yoğun bir çatışma yaşandı. Buba, bu çatışmada çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Teröristlerin Kaçışı

Açıklamanın devamında, teröristlere ait önemli mühimmatın ele geçirildiği ve geri kalan teröristlerin Nijer'e kaçtığı duyuruldu.