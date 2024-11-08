Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor

Nijerya'da Terörle Mücadele Başarıları

Nijerya, terörizmle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda dikkat çekici başarılar elde etmeye devam ediyor. Ekim ayında düzenlenen operasyonlar neticesinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile silahlı çete üyelerinden oluşan 481 kişi etkisiz hale getirildi.

Operasyon Detayları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı basın toplantısında, güvenlik güçlerinin ülke genelinde farklı bölgelerde gerçekleştirdiği operasyonların detaylarını paylaştı. Buba, yapılan saldırılarda 481 terörist ve çete üyesinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kurtarılan Rehineler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sırasında, teröristler tarafından fidye için rehin alınmış 492 kişinin kurtarıldığını da belirten Buba, toplamda 741 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti. Ayrıca, bu süreçte 480 adet silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Nijerya'daki Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun yıllardır silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele etmekte, özellikle Boko Haram ve ISWAP gibi grupların saldırıları sıkça meydana gelmektedir. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olayları yayılarak devam etmektedir. Silahlı gruplar genellikle kuzey bölgelerde bulunan köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.