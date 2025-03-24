Nijerya'da Tinubu'nun Rivers Valisi Görevden Alınmasına Dava Açıldı

Nijerya'da Sosyo-Ekonomik Haklar ve Hesap Verebilirlik Projesi (SERAP), Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Rivers Eyaleti Valisi Siminalayi Fubara'yı hukuka aykırı olarak görevden almasına karşı dava açtı.

Sivil toplum kuruluşu SERAP, yapılan yazılı açıklamada, Tinubu'nun Fubara'nın yanı sıra yardımcısı Ngozi Odu ve eyalet meclisi üyelerini de hukuksuz şekilde görevden uzaklaştırdığı belirtildi. Bu kararın anayasaya uygun olmadığı ve demokratik yönetim anlayışını zayıflattığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hukukun üstünlüğü, halkın yönetime katılım hakkı keyfi olarak askıya alındığında anlamsız hale gelir" denildi. SERAP, davayı Abuja Federal Yüksek Mahkemesi'ne taşıyan üç hukukçunun, Gönüllü Avukatlar Ağı (SVLN) üyesi olduğunu duyurdu.

Devlet Başkanı Tinubu, 18 Mart'ta petrol zengini Rivers eyaletinde meydana gelen siyasi kriz üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek valiyi, yardımcısını ve meclis üyelerini görevden almıştı. Ancak bu karar, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP), Nijerya Barolar Birliği ve çeşitli hukukçular tarafından eleştirilmişti.