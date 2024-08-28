Nijerya'da Trafik Kazası: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Feci Trafik Kazası

Nijerya'nın Ondo eyaletinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay, Ondo eyaletinin Ore-Benin kara yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kurumu Ondo Eyaleti Sözcüsü Samuel İbitoye, kazaya sebep olan yolcu minibüsünün hız yaparak seyir halindeki bir kamyona çarptığını bildirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürerken, ölü sayısının arttığı belirtiliyor.

Olayın Sebepleri İnceleniyor

İbitoye, yapılan ön incelemede kazanın aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Yetkililer, kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.