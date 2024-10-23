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Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 19 Kayıp

Plateau eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:25
Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 19 Kayıp

Nijerya'da Korkunç Trafik Kazası

Nijerya'nın Plateau eyaletinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Kaza Detayları

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Sözcüsü Peter Yakubu'nun açıklamalarına göre, Abuja-Jos kara yolunda yolcu taşıyan bir minibüs, Riyom bölgesinde kaza yaptı.

Hayatını Kaybedenler

Yakubu, kazanın ardından minibüsün içerisinde bulunan 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İnceleme Süreci

Kazanın sebebi henüz belirlenemedi. Bu nedenle, yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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