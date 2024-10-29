Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Özel Resepsiyon

Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde yapılan özel bir resepsiyonla birlikte kutlandı. Resepsiyon, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Törene, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları, Nijerya'daki Türk toplumu temsilcileri, basın mensupları ve özel davetliler katılım sağladı.

Törenin Başlangıcı

Tören, İstiklal Marşı ve Nijerya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçi Bayraktar, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını dinleyicilere aktardı.

Türkiye-Nijerya İlişkileri

Bayraktar, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde Nijerya'nın önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. 1960 yılından bu yana Türkiye-Nijerya ilişkilerinin dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini belirten Bayraktar, son yıllardaki üst düzey ziyaretlerin, ticaret, savunma sanayi, enerji ve diğer birçok alanda ikili bağların güçlendirilmesine olanak tanıdığını ifade etti.

Sorunlarla Mücadele ve İşbirliği

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya'ya yalnızca terörle mücadelede değil, aynı zamanda iklim değişikliği gibi global sorunlarda da destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin hızlandırılmasının, ortak terörle mücadele amacını desteklediğini vurguladı. T129 ATAK helikopterleri ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları teslimatının, bu işbirliğinin bir sembolü olduğunu ifade etti.

Ticaret Hacmi ve Öncelikler

Büyükelçi, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminde son 20 yılda büyük bir artış yaşandığını belirtirken, bu hacmin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, Nijerya hükümetinden, FETÖ üyelerinin varlığına karşı etkili tedbirler almasını ve meşru güvenlik endişelerini dikkate alarak gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Fotoğraf Sergisi

Resepsiyonda, fotoğraf sanatçısı Yavuz Ildız tarafından sergilenen ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.