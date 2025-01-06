Nijerya'da Yakıt Tankeri Patladı: 4 Ölü

Nijerya'da Yakıt Tankeri Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biri olan Nijerya'nın Delta eyaletinde trajik bir olay yaşandı. Agbor Ika bölgesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yakıt tankeri devrildi. Dökülen yakıtın alev alarak patlamaya neden olduğu bu üzüntü verici kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından Delta Valisi Sheriff Oborevwori, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı, Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı ve diğer ilgili kurumların olayın mağdurlarına acil destek sağlaması talimatını verdi. Valinin bu hızlı müdahalesi, yaralıların tedavi edilmesi ve daha fazla can kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Geçmişteki benzer olaylar göz önüne alındığında, Nijarya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde Ekim 2024'te bir yakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür kazalar, ülke genelinde güvenlik ve yol altyapısı konularında farkındalık yaratmaya devam ediyor.