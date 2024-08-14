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Nijerya'da Yangınla Sonuçlanan Trafik Kazası: 12 Hayat Kayıp

Nijerya'nın Lagos eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 01:46
Nijerya'da Yangınla Sonuçlanan Trafik Kazası: 12 Hayat Kayıp

Nijerya'da Üzücü Bir Kaza

Nijerya'nın Lagos eyaletinde, trafik kazası sonrasında meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Olay, Lagos-Ibadan kara yolunda, Ogere bölgesinde gerçekleşti.

Trafik Kazası ve Yangın

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı açıklamada, aşırı hız yapan bir minibüsün kontrolden çıkmasının ardından yangının çıktığını belirtti. Okpe, kazanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Minibüs hızla giderken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yangın, aracın yanmaya başlamasıyla beraber etkili oldu."

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Okpe, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını ifade etti. Tedavi altındaki yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu aktararak, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Bu olay, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sererken, trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiği düşüncesini gündeme getiriyor.

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