Nijerya'da Yolcu Otobüsüne Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Nijerya'da Silahlı Saldırı Felaketi

Nijerya'nın Taraba eyaletinde, Takum-Wukari kara yolunda bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırının Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, bölgedeki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun bir süredir silahlı çeteler ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Özellikle DEAŞ’ın Batı Afrika kolu olan ISWAP da bu durumun kötüleşmesine katkı sağlıyor.