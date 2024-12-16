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Nijerya'da Yolcu Taşıyan Tekne Battı: 20 Ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde bir teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 01:38
Nijerya'da Yolcu Taşıyan Tekne Battı: 20 Ölü

Nijerya'da Tekne Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşımacılığı yapan bir tekne, bu sabah Benue Nehri'nde battı. Olay sonucunda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın eyaletin Igatu bölgesinde meydana geldiğini bildirdi. Pazardan dönen vatandaşların bindikleri ahşap teknenin nehirde alabora olduğunu ifade eden Anene, olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Ayrıca, kazadan kurtulan 11 kişinin hastaneye sevk edildiğini aktaran Anene, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ilgili ekiplerin olayı yakından takip ettiğini vurguladı.

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