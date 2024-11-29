Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 8 Kayıp

Nijerya'nın Niger Eyaletinde Tekne Faciası

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan bir teknenin battığı kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği Dambo-Ebuchi bölgesindeki Niger Nehri'nde yaklaşık 200 kişi taşıyan teknenin batması büyük üzüntü yarattı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma operasyonlarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilileri, kaybolan onlarca kişi için arama çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti.

Nijerya'da, özellikle yağış sezonunda, nehirlerde ve göllerde sık sık tekne kazaları meydana gelmektedir. 26 Kasım'da Delta eyaletinde yolcu taşıyan iki teknenin çarpışması sonucu yaşanan kazada da 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.