Nijerya'da Yolcu Teknesi Faciası: 25 Ölü

Nijerya'da Tekne Faciası Başladı

Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir yolcu teknesi battı ve bu trajik olay sonucunda 25 kişi yaşamını yitirdi. Teknedeki 15 kişi ise başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Detayları

Olay, tarlaya gitmek üzere yola çıkan insanların Dundaye Nehri'nde bindikleri teknenin batmasıyla meydana geldi. Nehir ve göl kazalarında sıkça yaşanan bu tür haberler, özellikle yağış mevsiminde artış göstermektedir.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Nijerya'da son olarak 9 Ağustos'ta Bayelsa eyaletinde gerçekleşen bir tekne kazasında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi kaybolmuştu. Bu tür facialar, halkın güvenli yolculuk yapma konusunda farkındalık kazanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.